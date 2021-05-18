РИАМО - 18 мая. Центральный детский магазин, расположенный на Театральном проезде в Москве, могут закрыть на 90 суток из-за нарушения антиковидных мер, сообщает ТАСС.

По словам первого замруководителя аппарата мэра и правительства столицы, главы департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, решение об этом должен принять суд. При этом не исключено, что в суде сочтут возможным закрытие магазина на срок до 90 суток.

16 мая в ЦДМ прошла автографсессия с актерами фильма «Майор Гром: Чумной Доктор». Посетители публиковали фото с мероприятия в своих соцсетях, на которых было запечатлено большое количество народа.

В ходе расследования специалисты Роспотребнадзора выявили ряд нарушений правил профилактики коронавирусной инфекции, включая недостаточный контроль за масочно-перчаточным режимом.

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