РИАМО - 18 мая. Свои голоса за место размещения экопунктов по сбору пластиковых бутылок и алюминиевых банок отдали уже 8154 жителя Подмосковья на портале «Добродел», сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«В настоящее время лидеры голосования по выбору общественных мест для установки экопунктов - торговые сети и дворовые территории. Но отмечая активность жителей в опросе, вполне возможно, что до конца мая жители сделают выбор в пользу других вариантов – общественных пространств, образовательных учреждений или транспортной инфраструктуры», - сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Опрос продлится до 31 мая, проголосовать можно по ссылке. Вторсырье, которые собирают в экопунктах направится на переработку на подмосковные комплексы по переработке отходов. Заботящиеся об экологии люди получат в обмен на мусор баллы, которые смогут потратить в магазинах. Первые экопункты появятся уже в июле.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в этом году в Московской области будет установлено 900 экопунктов. В приоритетном порядке их установят в общественных зонах.

Весь объем вторсырья, выгруженный из экопунктов, не требует дополнительной сортировки. Это на 100% чистый пластик и алюминий, так как загрязненные и заполненные жидкостью емкости автомат не принимает.

Экопункт сам автоматически распознает материал, из которого сделана тара, и отправляет ее в один из двух отсеков. Чтобы внутрь автомата поместилось большое количество вторсырья, используется специальный механизм сжатия.

В регионе с 2019 года реализуется реформа по обращению с отходами. Благодаря активному участию жителей свыше 3 млн тонн отходов были направлены на переработку. На сегодняшний день в Подмосковье работают десять комплексов по переработке отходов.