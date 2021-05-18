РИАМО - 18 мая. Прокуратура Москвы проводит проверку в связи с нарушением прав 14-летней жительницы района Южное Медведково, которая вместе с матерью употребляла алкоголь и не посещала школу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Девочка рассказала, что она совместно с матерью употребляла спиртные напитки, которые ей покупала женщина.

Также подросток сообщила правоохранителям о совершении в отношении нее противоправных действий, связанных с нарушением половой неприкосновенности.

Бабушкинская межрайонная прокуратура установит все обстоятельства и причины произошедшего, а также даст оценку исполнению требований законодательства о несовершеннолетних.

Также будут проверены органы опеки на полноту и своевременность действий по выявлению семейного неблагополучия.