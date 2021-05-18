РИАМО - 18 мая. Следователи устанавливают обстоятельства смерти 18-летней девушки в Жуковском, чье тело нашли в одном из многоквартирных жилых домов, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Труп девушки обнаружили на лестничной площадке многоквартирного дома по ул. Гагарина. На ее лице и теле были зафиксированы ссадины.

По данному факту СО по г. Раменское ГСУ СК России по Московской области организована проверка.

Эксперты проведут судебно-медицинские экспертизы с целью установления причины смерти девушки.