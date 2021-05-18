РИАМО - 18 мая. Жирная пища будет усваиваться еще тяжелее, если запить ее горячим чаем, сообщила врач-гастроэнтеролог Ирина Бережная.

Температура чая должна быть не выше температуры тела, то есть 37 градусов. Более горячий чай наносит микроожоги слизистой.

«К горячим напиткам надо относиться достаточно аккуратно и помнить, что танины, которые есть, например, в чае, обладают дубящими свойствами, и многие продукты будут иметь неприятный вкус в сочетании с горячим чаем», — сказала Бережная в эфире радио Sputnik.

Если запить жирные продукты горячим чаем, то в организм попадет больше жиров, которые могут оказывать негативное воздействие.

Врач напомнила, что всасывание алкоголя идет в горячей среде гораздо быстрее, потому что сосуды расширяются. Поэтому алкоголь вместе с чаем всасывается сильнее и перегружает внутренние органы негативным воздействием. Также будет двойной ожог слизистой от чая и спиртного, а вместе с танинами из чая в организм поступит больше токсинов.