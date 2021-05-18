РИАМО - 18 мая. Жители столицы в рамках программы «Соучаствующее проектирование» участвуют в обсуждении по развитию 17 дворов и 3 общественных пространств в 10 столичных округах. Финальный этап обсуждений пройдет в июне, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Проект помогает улучшать городские пространства вместе с профессиональными архитекторами. Во встречах участвовали сотни горожан - от школьников до пенсионеров.

Популярнее других оказались такие идеи, как обновление и установка детских и игровых площадок, дополнительное озеленение, спортивных тренажеров и площадок, площадок для выгула и дрессировки собак.

Программа «Соучаствующее проектирование» состоит из трех этапов общественных обсуждений. Чтобы внести свое предложение, нужно зайти на сайт программы, выбрать на карте адрес и кликнуть по кнопке «Направить предложения по благоустройству двора».

Москвичам рассказали о благоустройстве 3 районов на северо‑востоке Москвы>>