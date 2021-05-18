РИАМО - 18 мая. Объем отходов, который региональный оператор «РТ-Инвест» вывез с территорий подмосковных кластеров, достиг 43 млн куб. м, сообщается в пресс-службе компании.

Объемы вывоза постоянно растут. За первую половину 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2019 года число раздельно собранных отходов во всех трех кластерах увеличилось в среднем на 20 %.

Лидером среди территорий, с которых вывозили мусор, стал Сергиево-Посадский кластер с показателем 17,5 млн куб. м. На втором месте оказался Рузский округ с 14 млн куб. м, на третьем - Каширский кластер, откуда было вывезено 11,5 млн куб. м отходов.

Самые большие объемы зафиксированы в городских округах Домодедово, Ленинский, Коломенский, Дмитровский, Сергиево-Посадский, Мытищи, Королев, Пушкинский, Химки, Одинцовский, Красногорск, Истра.