РИАМО - 18 мая. На международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 в июле представят новую модель пожарного вертолета Ка-32А11М, сообщается на сайте «Вертолеты России».

У вертолета появилась «стеклянная» кабина с системой бортового радиоэлектронного оборудования, мощный двигатель и обновленная система пожаротушения.

Улучшенная кабина облегчит работу с дополнительным навигационным, оптико-электронным и поисковым оборудованием, которое может быть установлено на вертолете. Также появится возможность работы с очками ночного видения.

Новый вид двигателей позволяет машине лучше передвигаться в жаре и горной местности. Конструкторы сделали так, чтобы вертолет смог поднимать груз в 1,6 тыс. кг.

Международный авиасалон МАКС-2021 пройдет 20-25 июля в подмосковном Жуковском. Свою продукцию на мероприятии представят все ведущие аэрокосмические компании страны.