РИАМО - 18 мая. Поезда Савеловского, Белорусского направлений, МЦД-1, а также аэроэкспрессы в Шереметьево будут ходить с изменениями в расписании, сообщили в пресс-службе ЦППК.

Изменения связаны с необходимостью регулярного обслуживания МЦД из-за большого объема движения.

С 12:00 22 мая до 18:00 23 мая закроют второй главный путь на участке Савеловская-Марк. Тут будет происходить замена железнодорожного полотна.

Ночью с 29 на 30 мая железнодорожники будут менять стрелочные переводы на станции Бескудниково – второй путь будет закрыт с 21:00 до 07:00.

Во время ремонта движение будет работать поочередно в реверсивном режиме по одному пути. Количество поездов значительно снизится. Время ремонта выбрали в дни, когда пассажиропоток снижен.

В период работ уменьшится количество диаметральных поездов у части электричек, включая составы до/из дальнего пригорода, сократится маршрут. У некоторых поездов изменится количество остановок, интервалы также увеличат.

Часть аэроэкспрессов между Москвой и аэропортом Шереметьево отменят. Автобусы к терминалам будут ходить с автовокзала «Северные ворота» в Ховрине.

Также в некоторые дни во второй половине мая не будет движения на участке Савеловского направления на участке «Дмитров – Каналстрой». С 08:00 до 18:00 в Дмитровском округе Подмосковья будут работать компенсационные автобусы.