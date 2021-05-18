РИАМО - 18 мая. Главный внештатный педиатр Подмосковья Нисо Одинаева рассказала, как избежать укуса клеща, а также что делать, если клещ успел укусить. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Врач напомнила, что клещи могут быть переносчиками опасных заболеваний, среди которых клещевой энцефалит, болезнь Лайма и другие инфекции.

«Вопреки распространенному мнению, клещи обычно встречаются в траве и на кустарниках, а не на высоких деревьях. Кроме того, ошибочно думать, что эти насекомые опасны лишь в лесу. «Поймать» клеща можно даже в городском парке. В отличие от комаров и слепней, укус клеща практически не ощутим – его слюна действует как обезболивающее. Но именно с этой слюной в организм человека попадает вирус», – сказала Одинаева.

Чтобы избежать укуса клеща во время пребывания на природе, нужно максимально закрыть тело одеждой – особенно ноги. Одежда должны прилегать к телу и быть светлой – это позволит заметить насекомое. На рукавах и штанинах желательны резинки или плотные манжеты.

Отправляясь в лес, лучше надеть сапоги, брюки заправить в носки. Также следует надеть головной убор, а волосы собрать. Для этих целей можно использовать косынку. Кроме того, также важно регулярно и тщательно осматривать волосы на голове у себя и у ребенка. А еще можно использовать репелленты, которыми обрабатывают открытые участки тела и одежду.

Врачи не рекомендуют самостоятельно удалять клещей. Для этого необходимо обратиться в лечебное учреждение или травматологической пункт.