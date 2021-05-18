РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 мая. Полицейские подмосковного Подольска выбрали победителя детского конкурса «Полицейский дядя Степа», сообщается в группе «УМВД России по г.о.Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники УМВД России по Подольску совместно с членами общественного совета при УМВД провели ежегодный Всероссийский конкурс детского творчества «Полицейский дядя Степа», целью которого является знакомство подрастающего поколения с профессией полицейского и развитие творческих способностей у детей.

Учитывая эпидемиологическую обстановку, конкурс был проведен дистанционно. Ребята в возрасте от 6 до 14 лет предоставили фотографии своих работ, выполненных в различных техниках.

Дети изобразили сотрудников правопорядка, используя пластилин, фетр, нити, краски и многое другое. Победителем стал 9-летний Сергей Радченко. Мальчик узнал о проведении конкурса от старшей сестры и с удовольствием решил принять в нем участие, прислав фотографию своей работы, изготовленной из пластилина.