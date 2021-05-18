РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 мая. В подмосковном Подольске администрация округа выделит средства на проектирование нового безопасного моста через реку Пахру в поселке Выползово, сообщил депутат Мособлдумы Павел Максимович.

Депутат 18 мая встретился с жителями поселка Выползово и микрорайона Добрятино по вопросу постройки нового моста через реку Пахра. Также в мероприятии приняли участие заместитель главы администрации по развитию территории Сергей Иванов, депутат Подольского горсовета Сергей Кулев, член общественной палаты округа Ренат Мухамеджанов, активные жители. На встрече еще раз обсудили возможность строительства нового моста через реку и подходящих к этому мосту пешеходных дорог.

«Убедили жителей, что мост необходимо возводить по всем градостроительным правилам, чтобы они могли им пользоваться много лет, он был надежным и главное безопасным. Рассказали о всех этапах строительства и, что в текущем году администрация Подольска в бюджете города уже предусмотрела финансирование проектирования моста», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Парламетарий держит вопрос на своем контроле.

Ранее власти снесли трубный мост через реку Пахру, который соединял Выползово и Добрятино. По мосту можно было быстро перейти с одного берега реки на другой, но он не соответствовал требованиям безопасности. Мосту было более 50 лет, его демонтировали в ноябре 2020 года.