РИАМО - 18 мая. Адвокат Юрий Баринов рассказал, что избежать нежелательного общение с коллекторами можно при помощи установки специальной программы, сохраняющей все разговоры по телефону, сообщает Nation News.

Еще одним условием является уведомление коллектора о несогласии с предъявляемыми им требованиями и нежелании личного общения.

«Дело в том, что коллектор имеет право общаться с гражданином только с личного согласия человека. Это предусмотрено законом. Гражданин может спокойно попросить коллектора передать дело в суд. Если же после данной просьбы поступление звонков от коллектора продолжается, то человек в праве обратиться в суд с письменной жалобой на коллекторское агентство, из которого приходят требования», — сказал эксперт.

По словам адвоката, в письме, которое отправляется в суд, нужно указать об отказе взаимодействия с коллекторным агентством, а также обязательно сделать копию данного письма и чека «Почты России» после отправления самой жалобы.

Если же после этих действий звонки коллекторов продолжатся, то можно будет напрямую обращаться в суд, где вынесут постановление о привлечении коллекторов к административной ответственности.