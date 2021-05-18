РИАМО - 18 мая. Адвокат Юрий Баринов рассказал, что избежать нежелательного общение с коллекторами можно при помощи установки специальной программы, сохраняющей все разговоры по телефону, сообщает Nation News.
Еще одним условием является уведомление коллектора о несогласии с предъявляемыми им требованиями и нежелании личного общения.
По словам адвоката, в письме, которое отправляется в суд, нужно указать об отказе взаимодействия с коллекторным агентством, а также обязательно сделать копию данного письма и чека «Почты России» после отправления самой жалобы.
Если же после этих действий звонки коллекторов продолжатся, то можно будет напрямую обращаться в суд, где вынесут постановление о привлечении коллекторов к административной ответственности.
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