РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 мая. Глава подмосковного Красногорска Алексей Спасский поздравил футболистов команды «Зоркий» с победой в лиге Подмосковья.

«Зоркий» - снова чемпион! Команда стала абсолютным победителем Лиги чемпионов Подмосковья среди любительских команд, формат «8х8», - написал Спасский в своем Telegram-канале.

Он добавил, что красногорскую футбольную дружину признали открытием турнира: дебютировав, спортсмены попали в группу с одним из лидеров - «Пересветом» (Домодедово). В плей-офф красногорцы оказалась быстрее «Скорости» из Балашихи и «Зари» из Щелково.

«Особенно здорово, что в составе команды наши местные ребята, выпускники КСШОР «Зоркий». Лучшим полузащитником турнира стал Демидов Филипп. Поздравляю с победой! Так держать!», - заключил Спасский.