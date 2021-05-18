РИАМО - 18 мая. Сведения в отношении ООО «Фаст Фуд» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков по факту нарушения условия контракта на поставку пайков, сообщает пресс-служба Московского областного УФАС России.

Управление рассмотрело сведения, которые ему представило Центральная база измерительной техники МЧС РФ.

Учреждение и фирма заключили контракт на закупку индивидуального суточного пайка, однако из-за того, что фирма нарушила условия контракта, он был расторгнут с ней в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта было подтверждено документами и сведениями.

Документы, которые могли свидетельствовать о том, что фирма устранила нарушения условий контракта в срок, на заседании комиссии представлены не были.

Антимонопольное управление выслушало доводы лиц и изучило доказательства, после чего решило включить фирму в реестр недобросовестных поставщиков.