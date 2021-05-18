РИАМО - 18 мая. В частном пансионате по уходу за пожилыми людьми в городе Видное обнаружили пенсионерку, привязанную к кровати колготками, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

По факту незаконного лишения свободы пожилой женщины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 127 УК РФ.

Во время проверки учреждения сотрудники правоохранительных органов в одной из комнат нашли полностью обездвиженную женщину, привязанную колготками к кровати.

В настоящий момент следователи допрашивают сотрудников пансионата и устанавливают обстоятельства инцидента.

По данным СМИ, работники пансионата назвали женщину «буйной» и связали, чтобы успокоить ее.