РИАМО(ЛЮБЕРЦЫ) - 18 мая. Почти 20 тротуаров и 36 дорог отремонтируют в подмосковных Люберцах до конца текущего года, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий проинспектировал ход ремонта автомобильных дорог на улице Преображенская.

«В плановом режиме продолжается ремонт автомобильных дорог. В этом году при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева с привлечением финансирования Московской области будет отремонтировано 36 автодорог и 18 тротуаров», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что на сегодня работы завершены по семи адресам: на улице Власова в Люберцах, на участке от улицы Карла Маркса до школы № 55 в Краскове, подъездная дорога к СНТ «Березка», участок дороги от Токаревского кладбища до улицы Пионерская в Томилине, тротуар на улице Заречная в Краскове, дороги на улицах Кантемира и Никитина в Томилине.

Ружицкий также отметил, что список дорог, вошедших в программу ремонта, можно посмотреть на сайте www.люберцы.рф. По его словам, полностью завершить ремонт автодорог планируется до 31 августа.