РИАМО - 18 мая. Дорожники восстановили разметку на 3,5 тыс. пешеходных переходов Подмосковья – это 20% от запланированного объема. Сначала разметку восстанавливают рядом с социально значимыми объектами, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«На муниципальной сети работы завершили в Волоколамске, Восходе, Павловском Посаде, Талдоме, Орехово-Зуеве и Красногорске. Также восстановлено более 1,1 тыс. км линейной разметки на проезжей части. Полностью работы по восстановлению разметки запланировано завершить в июле», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Он добавил, что еще пока идут работы на муниципальной сети в Серпухове. Там восстановлена разметка на 100 из 157 пешеходных переходов.

В Протвине успели восстановить разметку на 86 переходах из 95, в Дубне – на 121 из 146 переходов. В Ивантеевке восстановили 30 из 45 пешеходных переходов, в Солнечногорске – 13 из 90.

В планах у дорожников восстановить порядка 27,5 тыс. км линейной разметки и свыше 18,6 тыс. пешеходных переходов.

Контроль за выполнением работ осуществляется через специализированную систему контроля и планирования в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

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