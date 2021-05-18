РИАМО - 18 мая. Грузовой автомобиль «Урал» наехал на военнослужащего в подмосковной части, он погиб от полученных травм, сообщает ТАСС.

Трагедия произошла в одной из частей Подмосковья. Водитель грузовика не справился с управлением, когда военнослужащий на контрольно-пропускном пункте открывал ворота для проезда транспорта.

Военного оперативно доставили в госпиталь, но врачам не удалось его спасти, несмотря на оказанную медпомощь.

В пресс-службе Западного военного округа (ЗВО) сообщили, что обстоятельства произошедшего в настоящий момент выясняются.

По данными СМИ, инцидент произошел на полигоне Алабино. Погибший был солдатом срочной службы.