РИАМО - 18 мая. Смотреть прямые трансляции одного из самых популярных музыкальных конкурсов «Евровидение» можно будет с 18 по 22 мая в официальных группах Первого канала «ВКонтакте» и «Одноклассниках». Об этом сообщает пресс-служба ОК.

Трансляции можно смотреть на любом устройстве в десктопных и мобильных версиях соцсетей, а также в приложениях на iOS и Android.

В этом году конкурс проходит в городе Роттердам в Нидерландах. Первый полуфинал состоится 18 мая, второй полуфинал — 20 мая, а финал конкурса будет транслироваться 22 мая в 22:00.

Россию будет представлять певица Манижа со своей песней Russian woman. Певица выступит в первом полуфинале под номером три. В этот же день пользователи также увидят выступления конкурсантов из Литвы, Словении, Швеции, Австралии, Северной Македонии, Ирландии, Кипра, Норвегии, Хорватии, Бельгии, Израиля, Румынии, Азербайджана, Украины и Мальты.

К старту «Евровидения» «Одноклассники» запустят отдельную ленту в разделе «Рекомендации», куда будут попадать все новости о песенном конкурсе от официальных групп СМИ в соцсети.

А 20 мая во время прямого эфира онлайн-шоу «ОК на связи!» Манижа выйдет на связь со зрителями и ответит на несколько вопросов пользователей и поделится эмоциями от своего выступления в полуфинале.

Ранее социальная сеть «ВКонтакте» разместила рекламные щиты в поддержку Манижи после победы в национальном отборе на «Евровидение» с призывом слушать каждую женщину: русскую, таджикскую, европейскую, талантливую, смелую.