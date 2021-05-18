РИАМО - 18 мая. Столичные следователи возбудили уголовные дела по факту резонансного ДТП на юго-востоке Москвы, в котором пострадали несовершеннолетние, сообщила РИАМО старший помощник руководителя московского ГСУ СК РФ Юлия Иванова.
ДТП произошло на Волгоградском проспекте в Москве утром во вторник. Автомобиль ВАЗ, за рулем которого находился 17-летний молодой человек, выехал на тротуар, где находились пешеходы. В результате пострадали пять человек, в том числе несовершеннолетние. Всех пострадавших госпитализировали.
В ходе допроса молодой человек пояснил, что увидел объявление о продаже автомобиля на одном из сайтов в Сети. В тайне от родителей он договорился о его покупке. При этом продавец автомобиля не стал требовать у подростка какие-либо документы и после получения денег он передал юноше машину.
В рамках расследования дел проведут судебно-медицинские экспертизы с целью определения степени тяжести причиненного пострадавшим вреда. Также эксперты проведут автотехническую экспертизу.
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