РИАМО - 18 мая. Столичные следователи возбудили уголовные дела по факту резонансного ДТП на юго-востоке Москвы, в котором пострадали несовершеннолетние, сообщила РИАМО старший помощник руководителя московского ГСУ СК РФ Юлия Иванова.

ДТП произошло на Волгоградском проспекте в Москве утром во вторник. Автомобиль ВАЗ, за рулем которого находился 17-летний молодой человек, выехал на тротуар, где находились пешеходы. В результате пострадали пять человек, в том числе несовершеннолетние. Всех пострадавших госпитализировали.

«Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего) и ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения)», — сказала Иванова.

В ходе допроса молодой человек пояснил, что увидел объявление о продаже автомобиля на одном из сайтов в Сети. В тайне от родителей он договорился о его покупке. При этом продавец автомобиля не стал требовать у подростка какие-либо документы и после получения денег он передал юноше машину.

В рамках расследования дел проведут судебно-медицинские экспертизы с целью определения степени тяжести причиненного пострадавшим вреда. Также эксперты проведут автотехническую экспертизу.