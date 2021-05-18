РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 18 мая. Полицейские Домодедова подвели итоги конкурса детских работ «Полицейский дядя Степа», сообщили в пресс-службе УМВД России по городскому округу.

В конкурсе приняли участие дети от 6 до 14 лет. Ребята направляли фотографии работ, выполненных с использованием пластилина, бумаги, гипса, применяя различные техники. Члены комиссии отметили разнообразие и оригинальный подход к выполнению творческого задания.

Победителями стали 6-летние Демид Белов и Сергей Нифатов, 7-летний Владислав Мох, 8-летняя Алиса Подлесных и 9-летний Тимофей Зайченко. Их работы направлены в ГУ МВД России по Московской области для участия в региональном этапе конкурса.