РИАМО - 18 мая. Первый зампред Центробанка РФ Ольга Скоробогатова заявила, что Банк России не видит рисков отключения страны от международной платежной системы SWIFT, если же это произойдет, то внутрироссийский трафик переведут на отечественную систему, сообщает РИА Новости.

«Никаких рисков мы на данный момент не видим. Но СПФС у нас есть, работает, и весь внутрироссийский трафик, даже если что-то произойдет, может спокойно быть переведен на нашу систему», — сказала Скоробогатова.

По ее словам, у ЦБ есть прямой контакт со штаб-квартирой и московским офисом SWIFT, где подтвердили, что система будет работать в РФ штатно.

SWIFT является международной системой передачи информации и совершения платежей между банками. К ней подключены свыше 11 тыс. крупных организаций в 200 странах. При этом Россия является одним из самых активных ее участников.

Cистема передачи финансовых сообщений (СПФС) создана в РФ в 2017 году. К ней подключены все ведущие российские банки и компании, а также зарубежные банки, входящие в Евразийский экономический союз.