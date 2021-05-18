РИАМО - 18 мая. В этом году на улицах столицы планируют высадить около 54 млн цветов, их композиции будут сменяться до конца осени, сообщает «Вечерняя Москва».
В начале мая на улицах мегаполисах можно было любоваться цветением тюльпанов. Луковицы этих цветов высадили еще прошлой осенью. Затем в Москве расцвела виола: сначала цветок зацвел в теплицах, потом его пересадили в клумбы.
Главные цветники можно увидеть на Манежной площади, в Новопушкинском сквере, на Новом Арбате, Триумфальной площади, в сквере у Большого театра, на Поклонной горе.
В ознаменование Года науки и технологий в России на вылетных магистралях города озеленители создадут композиции в форме молекул ДНК, атомов и шестеренок.
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