РИАМО - 18 мая. В этом году на улицах столицы планируют высадить около 54 млн цветов, их композиции будут сменяться до конца осени, сообщает «Вечерняя Москва».

«Сегодня большинство людей предпочитают проводить время на открытом воздухе из-за красоты окружающей природы. Стоит бросить все и пойти наслаждаться прекрасными растениями», — сказал директор «Аптекарского огорода» Алексей Ретеюм.

В начале мая на улицах мегаполисах можно было любоваться цветением тюльпанов. Луковицы этих цветов высадили еще прошлой осенью. Затем в Москве расцвела виола: сначала цветок зацвел в теплицах, потом его пересадили в клумбы.

Главные цветники можно увидеть на Манежной площади, в Новопушкинском сквере, на Новом Арбате, Триумфальной площади, в сквере у Большого театра, на Поклонной горе.

В ознаменование Года науки и технологий в России на вылетных магистралях города озеленители создадут композиции в форме молекул ДНК, атомов и шестеренок.

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