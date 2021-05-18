РИАМО - 18 мая. В честь Международного дня музеев 18 мая москвичам напомнили основные события, которые происходили в жизни музеев в трудном для отрасли, но насыщенном на события 2020 году. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Музеи Москвы работали в очном режиме в 2020 году 226 дней. За это время прошло 972 выставки. Самой посещаемой стала «Магическое искусство Сальвадора Дали» в Центральном выставочном зале «Манеж». С 28 января по 16 марта «Манеж» принял рекордное количество гостей за историю своего существования – 479 тыс. человек.

За прошлый год в музеях прошло 7183 онлайн-выставки, лекции, мастер-классы и т.д. Более 192 тыс. пользователей стали посетителями платформы «Музейная Москва онлайн».

Также прошлый год принес музеям немало побед в профессиональных конкурсах. Трое столичных экскурсоводов: Андрей Сальников, Владимир Попков и Наталья Федоренко стали финалистами конкурса «Московские мастера».

Государственный музей-заповедник «Царицыно» и Государственный Дарвиновский музей получили почетные дипломы XXII международного фестиваля музеев «Интермузей-2020». А Музей космонавтики получил Гран-при в номинации «Лучший образовательно-просветительский проект» за еженедельную программу «МКС на связи», где приглашенные знаменитости могут созвониться с космонавтами.

Государственный биологический музей имени К.А. Тимирязева завоевал специальный приз «За нестандартный подход к организации выставочной деятельности» благодаря проекту «Засушенному — верить».

Государственный Дарвиновский музей получил два специальных приза: «За использование цифровых технологий в хранительской деятельности» и «За сетевое взаимодействие».

Государственный музей истории ГУЛАГа со своим «Уроком памяти» одержал победу в номинации «Лучший просветительско-образовательный проект». Также этот музей в феврале получил музейную премию совета Европы — 2021. Эту премию присуждают музеям, которые вносят значительный вклад в историю региона и развивают гуманистические ценности.

В музее-усадьбе «Кусково» в 2020 году провели работы в исторических зданиях сушильни и каретного сарая, а также отреставрировали обелиск и колонну со статуей Минервы. Завершился капитальный ремонт нового помещения «Музея Зеленограда».

Также ремонт проходил на крыше Московского зоопарка, в зданиях галереи «А3» и музея М.А. Булгакова. В парке «Зарядье» отремонтировали помещения Старого Английского Двора. Отреставрировали старинное здание «Музея моды».