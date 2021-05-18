РИАМО - 18 мая. Управление Роспотребнадзора по Московской области выявило в обороте мясную продукцию, которая не соответствует обязательным требованиям технических регламентов, сообщается на сайте областного управления.

Предприятие ООО «Компания Вест», которое вырабатывает мясную продукцию, должно находиться по адресу: Пушкинский городской округ, микрорайон Мамонтовка, ул. Центральная, д. 2, однако по итогам проверки его там не оказалось.

Мясная продукция производства упомянутой фирмы вырабатывается неустановленными лицами в неизвестных условиях.

Кроме того, продукция маркируется с использованием недостоверной информации, а также может представлять опасность в эпидемиологическом отношении и вызвать пищевое отравление.