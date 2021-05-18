РИАМО - 18 мая. Благоустройство городского парка культуры и отдыха и набережной в Чехове сделает отдых для жителей и гостей Подмосковья еще комфортнее. Губернатор региона Андрей Воробьев проверил готовность к началу проведения работ и пообщался с местными жителями. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«Спасибо вам за активную позицию. Вы просили карусель — я дам поручение, ее поставят. Скажите какие еще аттракционы вы хотели бы в парке? К концу лета мы увидим результаты», — сказал Воробьев во время беседы с посетителями парка.

В парке также оборудуют скейт-парк и детскую площадку, установят качели, всесезонную горку и площадку для народных игр. Входную группу сделают с доступом для маломобильных граждан.

«В этом году мы реализуем первый этап благоустройства парка. По просьбе жителей здесь еще появится дополнительный теннисный стол и площадка для игры в петанк», — отметил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Он добавил, что работы начнутся в конце июня и завершатся в октябре.

«Жители просят перемен и мы должны их своевременно обеспечивать», — добавил министр.

В парке Андрей Воробьев также встретился с первокурсником Чеховского техникума Дмитрием Егоровым. У 16-летнего подростка — аутизм. Он стал участником проекта «Моя мини-мечта», который оказывает помощь детям с ограниченными возможностями здоровья: ребята рассказывают о своем желании и любой человек может его исполнить.

Дима любит фотографировать, снимать короткие видео с животными и играть в компьютерные игры. Теперь ему это будет делать еще легче — губернатор подарил юноше новый планшет.

Благоустройство набережной

Благоустройство набережной р. Теребенка в Чехове является проектом-победителем всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, который организован по поручению президента РФ Владимира Путина.

Работы завершат в 2022 году — укрепят береговую линию, оборудуют пляжную зону, спортивные и детские площадки, деревянный настил. Для жителей и гостей города появятся площадки для барбекю. Территорию озеленят, установят освещение и видеонаблюдение.

Конкурс впервые был проведен в 2018 году. За это время в число лауреатов вошел 21 проект от Московской области.