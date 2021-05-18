РИАМО - 18 мая. В 13 коломенских дворах многоквартирных домов проводится комплексное благоустройство. В одном из них – в деревне Богдановка – подрядчик уже завершил работы, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Близится к завершению и благоустройство двора в Коломне на улице Леваневского у домов 2, 4 и 6. Строители уже обустроили место для парковки и подготовили основание под пешеходные дорожки. В недельный срок благоустройство в этом дворе должно быть завершено.

По поручению главы городского округа Дениса Лебедева, все работы по комплексному благоустройству дворов в округе планируется закончить до 1 сентября.

Во дворе на улице Леваневского, помимо ремонта пешеходных дорожек, предусмотрено озеленение территории. Там посадят два дерева и кустарник, около детской площадки установят цветник и восстановят газон.

Кроме того, будут отремонтированы две хозяйственные площадки для сушки белья и обустроены свыше 20 парковочных мест.

Всего в Коломне в текущем году благоустроят 17 дворов.