РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 мая. Сотрудники ГИБДД Подольска в среду проверят водителей на соблюдение правил перевозки детей, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

Отдел ГИБДД УМВД России по Подольску проведет оперативно-профилактическое мероприятие «Детское кресло».

Маленькие пассажиры – одни из самых уязвимых участников дорожного движения. Штатные системы безопасности автомобиля не рассчитаны на их защиту. Поэтому при перевозке детей необходимо использовать детские удерживающие устройства, соответствующие возрасту, росту и весу ребенка.