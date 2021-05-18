РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 мая. В городском округе Люберцы в текущем году начнут работу по приведению в порядок заборов, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«По поручению губернатора Андрея Воробьева необходимо начать наводить порядок еще в одном вопросе благоустройства – я говорю про заборы. Тема, с одной стороны, вроде и не глобальная, но с другой – это портит облик округа в целом. В этом году мы приступим и к этой работе», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что, несмотря на сложности, продолжена реализация программы по комплексному благоустройству дворовых территорий.

«В прошлом году благоустроили 34 двора, заасфальтировали более 38 тыс. кв м тротуаров, проездов и внутридворовых дорог. Установили 34 детские и 16 спортивных площадок во дворах. В этом году комплексно благоустроим еще 38 дворовых территорий: 23 – в Люберцах, 5 – в Малаховке, 4 – в Октябрьском и по 3 – в Красково и Томилино», – уточнил Ружицкий.