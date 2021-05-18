РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 мая. В городском округе Люберцы в текущем году начнут работу по приведению в порядок заборов, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.
Он подчеркнул, что, несмотря на сложности, продолжена реализация программы по комплексному благоустройству дворовых территорий.
«В прошлом году благоустроили 34 двора, заасфальтировали более 38 тыс. кв м тротуаров, проездов и внутридворовых дорог. Установили 34 детские и 16 спортивных площадок во дворах. В этом году комплексно благоустроим еще 38 дворовых территорий: 23 – в Люберцах, 5 – в Малаховке, 4 – в Октябрьском и по 3 – в Красково и Томилино», – уточнил Ружицкий.
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