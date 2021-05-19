РИАМО (МЫТИЩИ) - 19 мая. Мытищинский центр занятости населения и кадровое агентство «Альтернатива» приглашают граждан и работодателей в среду на ярмарку вакансий «Работа для всех, кто хочет работать!», сообщается в Instagram-аккаунте окружного ЦЗН.

Ярмарка пройдет с 11:00 до 13:00. Место проведения: улица Мира, дом 2А, Дворец культуры «Яуза». С вопросами можно обращаться по телефонам: 8(495)582-07-93, 8(495)582-81-83.

Посещение ярмарки вакансий возможно только при наличии маски.