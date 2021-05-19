РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 19 мая. В связи с проведением плановых работ в нескольких деревнях Домодедова в среду ожидается отключение электроэнергии, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Свет отключат в деревнях Красное, Матчино, Курганье, Пестово, Щербинка, Крюково, Кучино, Жуково, Овчинки, в микрорайоне Белые Столбы на территории КП «Фламандия», улицах Песчаная, Радужная и Серебряный бор, а также в Радужном переулке.

Отключение ожидается на два часа в период с 9:00 до 17:00.