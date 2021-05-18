РИАМО - 18 мая. «Мособлгаз» проверил газовое оборудование в 100 тыс. частных жилых домов Подмосковья, обходы жителей продолжатся. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

«Правительство региона выстраивает эффективную систему, чтобы обеспечить максимальную безопасность жителей при эксплуатации газового оборудования. Одной из мер стало внедрение нового приложения. «Мособлгаз» одна из первых специализированных компаний, кто начал работу с новым приложением», — отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Он добавил, что сотрудники всех филиалов предприятия обеспечены учетными записями. Для того, чтобы следить за состоянием оборудования, разработан новый раздел мобильного приложения «Проверки Подмосковья».

Теперь правительство региона может контролировать деятельность специализированных организаций, обслуживающих газовое оборудование в Подмосковье, в режиме реального времени.

Специалисты проводят фотофиксацию по специальному чек-листу. Затем вся информация заносится в единую базу для дальнейшей обработки.

Газовое оборудование в домах Подмосковья начали проверять через мобильное приложение>>