РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 мая. В подмосковном Подольске на картодроме «Лидер» 22 и 23 мая пройдет первый этап чемпионата «Супермото - 2021», сообщается в группе «Supermoto, Motard [Супермото, Мотард]» в соцсети «ВКонтакте».

Состязания пройдут в классах супермото S1 Pro, S2 Open, S4 (Pro, Open); супермото Street; суперквадр; минимотард MX; минимотард сток, оpen с новым делением класса и новым регламентом. Также юноши-минимотард; юноши-миниGP; дети-минимотард (SX50, PW50); дети-минимото.

В командных зачетах команды должны состоять из двух или трех человек, результат будут засчитывать по двум лучшим.

Всем спортсменам необходимо иметь медицинскую справку, подтверждающую допуск врача к соревнованиям; страховку от несчастных случаев. Для детей обязательно нотариально заверенное разрешение на занятие мотоспортом от обоих родителей.