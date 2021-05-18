РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 18 мая. В подмосковных Котельниках выявили нарушителя правил парковки, автомобиль бросили на газоне, сообщает пресс-служба администрации округа.

Административная комиссия городского округа проверила придомовые территории на нарушения правил парковки.

В ходе обследования территории по адресу: улица Кузьминская, дом №7 выявили автомобиль, припаркованный на газоне. Это является административным правонарушением. Нарушение зафиксировано, составлен протокол.