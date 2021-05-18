РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 мая. В подмосковном Подольске в студии красоты провели бьюти-вечеринку для многодетных мам, сообщается в Instagram-аккаунте «Мамин клуб при Никольском храме Подольска».

Ко дню жен-мироносиц прошла очередная встреча участниц Маминого клуба при Никольском храме Подольска в необычном формате. Руководитель клуба Екатерина Сурикова провела для мамочек настоящую бьюти-вечеринку в студии красоты «Зая».

Участницам сделали косметические процедуры, прически, затем в дружеской обстановке кофе-бара они могли поделиться наболевшим и получить поддержку от других мамочек. Также можно было подобрать себе новый наряд в шоуруме «Бади рум», который объединен с бьюти-студией.