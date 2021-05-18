РИАМО (КОРОЛЕВ) - 18 мая. В Королеве из припаркованного автомобиля похитили два мобильных телефона, подозреваемого задержали, сообщает пресс-служба УМВД России по городскому округу.

Житель Щелкова обратился в сежурную часть УМВД России по Королеву с тем, что неизвестный через открытую пассажирскую дверь проник в салон его автомобиля отечественного производства, припаркованного около одного из домов на улице Ленина в Королеве, и похитил 2 мобильных телефона. Общая сумма ущерба составила 54 тыс. рублей.

Полицейские задержали подозреваемого в совершении преступления 33-летнего жителя Королева, по данному факту следователь возбудил уголовное дело.

Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.