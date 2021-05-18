РИАМО - 18 мая. Купальный сезон открыли животные Московского зоопарка из-за жары, которая сохраняется в мегаполисе уже второй день, сообщает пресс-служба столичного зоосада.

Во вторник животные и посетители Московского зоопарка справлялись с жаркой погодой с помощью воды. Гости зоопарка в этот день бегали под струями прохладной воды от поливалок. А животные, в том числе семейство кустарниковых собак, плавали в водоеме.

Кроме того, во многих вольерах зоопарка находятся специальные поливалки. Они активно орошают вольер панд, волков, лошадей и других обитателей парка.

Так, панды Жуи и Диндин жевали бамбук под водными распылителями. В жаркие дни киперы готовят животным ледяные торты с вморожеными в них лакомства. Медведи и панды могут полакомиться льдом с морковью и яблоками, а обезьяны – тортом с ягодами.

Специально для подобных жарких дней киперы подготовили снег, который хранился в морозильниках и был заготовлен еще с зимы. Первый снег во вторник получили гориллы зоопарка.

По прогнозам синоптиков, уже 19 мая в Московском регионе начнется похолодание, ожидается облачность и кратковременные дожди.