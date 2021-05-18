РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 мая. Подольский спортсмен Александр Виноградов победил в спартакиаде инвалидов Подмосковья по настольному теннису среди людей с нарушением зрения, сообщил депутат округа Евгений Исаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В многофункциональном физкультурно-спортивном комплексе «Борисоглебский» Раменского городского округа 15 мая прошел финал спартакиады инвалидов Московской области. В соревнованиях приняли участие около 300 человек из 21 города Подмосковья. Участники состязались в бадминтоне, настольном теннисе и дартсе.

Спортсмены АССК «Кузнечики» Подольска заняли призовые места в дисциплине «настольный теннис для людей с нарушением зрения». Так, Александр Виноградов занял первое место, а Дмитрий Арбузов – второе.

Исаев поздравил спортсменов и пожелал им новых побед.