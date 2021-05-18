РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 18 мая. В Хоккейной академии Фетисова в Домодедове для юных вратарей провел тренировку хоккеист московского «Спартака», выступающего в КХЛ, Никита Беспалов, передает корреспондент «РИАМО в Домодедове».

«Привозим сюда знаменитых хоккеистов, спортсменов, которые помогают детям понять, какие бывают направления развития, как это происходит, кем можно стать, в конце концов. Вчера у нас была капитан сборной России Анна Шохина, занималась исключительно с девочками. <…> Сегодня у нас вратарь КХЛ, вратарь команды «Спартак» Никита Беспалов занимается со всеми вратарями академии», - сказал руководитель академии Илья Спицин.

Во вторник Хоккейную академию Фетисова посетил глава городского округа Александр Двойных.

«Мне очень нравится, что здесь огромный пласт тренировок, направленный на развитие координации, работы разных полушарий, что позволяет будущего хоккеиста сделать более конкурентноспособным», - сказал Двойных.