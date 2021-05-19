«Елисеевский» магазин – визитная карточка и достопримечательность столицы, переживший и революцию, и Великую Отечественную войну, и «лихие девяностые», закрылся 11 апреля 2021 года. Для многих жителей города закрытие магазина стало настоящим шоком, который равен «снятию курантов со «Спасской башни» или «взрывом Храма Христа Спасителя». Что сделало гастроном популярным, кому принадлежит историческое здание, и какой гигант ритейла может обосноваться в этом премиальном месте, эксперты и власти рассказали корреспонденту РИАМО.

Почему закрыли магазин

Знаменитый гастроном «Елисеевский» с богатой историей – одна из важных достопримечательностей столицы. Он долгие годы радовал горожан и был местом притяжения туристов. Однако 11 апреля 2021 года «Елисеевский» закрылся.

По словам исполняющего обязанности руководителя Департамента городского имущества Москвы Яны Пушкарь, «прекращение функционирования гастронома является следствием коммерческих отношений между арендатором и субарендатором торговых площадей, а также общими для ритейлеров премиального сегмента сложностями».

Последним субарендатором «Елисеевского» была компания «Алые паруса», которая сейчас прекратила свое существование. Эксперты считают, что сеть не смогла оправиться после кризиса 2014 года, когда в связи с присоединением Крыма Россия и США обменялись санкциями, и пострадали все магазины, торгующие импортными товарами.

Ритейлеры премиального сегмента, к которым и относилась сеть «Алые паруса», также пострадали из-за пандемии коронавируса. Как рассказали в Российской Ассоциации франчайзинга, в продуктовом ритейле сейчас кризис, а во время пандемии востребованы только два формата – супермаркеты-дискаутеры и «магазины у дома».

В результате потеря субарендатора сделала «Елисеевский» убыточным, а новых операторов на это место пока нет.

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Между городом и арендатором

Еще один участник споров вокруг «Елисеевского» – город. На момент написания материала в Росреестре было указано, что нежилой объект на Тверской, 14 принадлежит государству.

В Департаменте городского имущества подчеркивают, что «город к проблемам инвестора отношения не имеет».

«Помещения гастронома находятся в собственности города, и в то же время являются предметом судебных разбирательств со стороны арендатора торговых площадей», – прокомментировала ситуацию Яна Пушкарь.

Арендатором гастронома является ООО «Елисеевский магазин». По сообщению Ведомостей, причиной закрытия магазина стало неисполненное Росреестром решение Арбитражного суда о регистрации прав собственности на выкупленное компанией помещение на Тверской улице. По информации Интерфакса, одно из помещений универмага «Елисеевский» входит в состав другого нежилого помещения, в связи с чем столичный Росреестр не может оформить права собственности на магазин.

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Памятник культуры

Для возможных субарендаторов имеет значение не только неясный статус «Елисеевского», но и ряд обязательств, связанных с признанием здания объектом культурного и федерального значения. Это произошло в 2013 году, когда Министерство культуры РФ приказом от 22 ноября утвердило предмет охраны этого здания и регистрацию в едином государственном реестре объектов культурного наследия.

«Согласно утвержденному Минкультом предмету охраны, историческая торговая функция первых этажей Елисеевского магазина должна быть безусловно сохранена», – рассказала Галина Еремина, координатор «Архнадзора».

Согласно этому документу, в здании гастронома может располагаться только тот объект, который сохранял бы «историческую торговую функцию». Если в историческом здании, откроется, например, какой-нибудь модный бар, то это будет нарушением закона.

«Любые изменения этой функции будут являться нарушением закона ФЗ № 73, так как предмет охраны по этому закону – описание особенностей объекта, являющихся основаниями для включения его в реестр и подлежащих обязательному сохранению», – рассказывает Галина.

Правительство Москвы также планирует сохранить гастроном в привычном горожанам виде, называя его «одним из символов города».

«Вне зависимости от того, кто будет являться собственником или пользователем объекта, с ними будет заключен охранный договор с обязательствами по сохранению памятника архитектуры, объекта культурного наследия федерального значения. Надзор за исполнением договора будет осуществлять Департамент культурного наследия города Москвы», – говорится в сообщении.

О сохранении гастронома мечтают и жители столицы. Так, по данным опроса РИАМО, 80 процентов читателей согласны с позицией властей и хотели бы оставить гастроном.

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Кто может занять здание

Пока продолжается судебный процесс, эксперты строят предположения, кто бы мог занять место «Алых парусов» и выполнять возложенные городом на нового арендатора обязательства.

Основной конкурент закрывшихся «Алых парусов» – сеть премиальных супермаркетов «Азбука вкуса». Поэтому вероятно, что сети были бы интересны объекты конкурента. СМИ писали о том, что предложение об аренде поступало к «Азбуке вкуса». Юлия Лебедь, пиар-директор компании, сообщила РИАМО, что сейчас, к сожалению, эту тему не комментируют.

По мнению Елены Кучихиной, директора компании IdeaSupermarket, вице-президента Ассоциации маркетинга в ритейле POPAI, если кто-то из сетевого ритейла выберет эту площадку – это станет для них проблемой. «Не думаю, что кто-то из сетевого ритейла решит занять гастроном Елисеевский. Во-первых, из-за текущих проблем с арендой и судебными разбирательствами, во-вторых из-за сложности формата самой площадки. Она неформатная и разместить на ней типовой магазин любой из сетей не получится», – говорит она.

В будущем, по мнению Елены, площадка останется за городом, а потом будет выбрана инвестиционная группа в ходе аукциона, которая согласится поучаствовать в этом проекте.

«Я бы рекомендовала сделать на этом месте смешанный формат магазина-музея. Точно не премиальный магазин продуктов, а скорее магазин продовольственных российских специалитетов в сочетании с сувенирами и музейно-исторической частью, также имело бы смысл добавить часть общепита – кафе или точку питания. Аналогичная история – ГУМ, только «Елисеевский» должен быть более «продуктовым»», – говорит Елена.

Согласна с ней и Ирина Козина, директор направления стрит-ритейла Knight Frank. Она считает, что на месте «Елисеевского» наиболее уместно выглядит размещение знакового проекта, например, формата «Гастронома №1», реализованного в ГУМе, или ресторана, если позволят инженерные характеристики помещения, или же флагманского магазина одной из федеральных или международных сетей.

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В центре общественного внимания

Пока вопрос о будущем «Елисеевского» остается открытым. Очевидно только то, что власти не собираются менять собственника и намерены сохранить уникальный объект в ведении города.

Здание в стиле классицизм, построенное еще в XVIII веке родоначальником московской архитектурной школы Матвеем Казаковым для дочери сибирского миллионера, остается центром общественного внимания жителей и гостей города, как и век назад. В XIX веке особняк был местом притяжения светской жизни Москвы. Здесь бывали знаменитые поэты того времени: Жуковский, Баратынский, Мицкевич, Пушкин. Отсюда провожали в сибирскую ссылку жену декабриста Марию Николаевну Волконскую с сыном.

Привычную функцию здание начало выполнять с 1898 года, когда особняк приобрели купцы Елисеевы, братья из Петербурга, которые нажили свое состояние торговлей колониальными товарами – фруктами, винами, кофе, сардинами. В 1901 году на торжественном открытии «Магазина Елисеева и погребов русских и иностранных вин» (именно так гастроном назывался в начале века) гулял весь город во главе с московским генерал-губернатором.

Все последующее столетие «Елисеевский» привлекал горожан и гостей столицы красивым фасадам, роскошными интерьерами и редкими товарами. Остается надеяться, что скоро любимый гастроном снова откроет свои двери для гостей.