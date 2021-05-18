РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 мая. В городском округе Люберцы в рамках федерального проекта до конца 2022 года запланировано провести реконструкцию водозаборного узла, который обеспечивает питьевой водой жителей деревни Мотяково и близлежащих населенных пунктов. Об этом он сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

ВЗУ «Звездочка» введен в эксплуатацию в 2010 году, он обеспечивает водой порядка 5,5 тыс. жителей. Производительность водозаборного узла - 800 куб м в сутки.

«На территории ВЗУ «Звездочка» планируется выполнить комплекс мероприятий по реконструкции существующей станции второго подъема с увеличением производительности ВЗУ до 2,2 тыс. куб м в сутки, внутриплощадочных сетей, установке станции водоподготовки (обезжелезивания и обессоливания), а также по строительству сети ХВС от ВЗУ для обеспечения питьевой водой и пожаротушения жилых домов деревни Мотяково», - сказал Ружицкий.

По его словам, работы в рамках федерального проекта «Чистая вода» планируется завершить до конца 2022 года.

В 2021 году за счет средств местного бюджета были организованы работы по выполнению проектно-изыскательских работ на объекте.