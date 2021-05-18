РИАМО - 18 мая. Свыше 10 компаний из Подмосковья принимают участие в выставке технологий для животноводства и полевого кормопроизводства «Агрос-2021», которая проходит 18-21 мая в МВЦ «Крокус Экспо». Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

На выставке представлен широкий спектр технологий и оборудования по различным направлениям животноводства. Это племенное дело, корма, ветеринария и гигиена, технологии для полевого кормопроизводства.

«Ключевой темой выставки станет здоровье животных. В мероприятии принимают участие более 10 животноводческих компаний Московской области», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Министр отметил, что Подмосковье на выставке представляют компании: АО Московское по племенной работе, «Колнаг», «Лафид», «Лейли Рус», ПТК «АйБиЭс», «Ренус Фрейт Логистик», «Ступинская ЭкоНива», Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных и другие.

Воскресенский добавил, что всего в выставке принимают участие около 280 российских и зарубежных компаний.

В ходе мероприятия проведут 56 деловых мероприятий с участием порядка 250 ведущих российских и международных экспертов.