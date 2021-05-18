РИАМО - 18 мая. Компания «Аэроэкспресс» предпринимает все необходимые меры для обеспечения комфортного обслуживания пассажиров в летний период, сообщили РИАМО в пресс-службе «Аэроэкспресса».

С помощью систем кондиционирования в поездах и терминалах «Аэроэкспресс» поддерживается оптимальная температура даже во время сильной жары.

«В аэроэкспрессах и в терминалах также можно купить прохладительные напитки. Рекомендуем пассажирам ожидать посадку в терминалах компании», — сообщили в пресс-службе.

Во вторник в 12:00 температура в Москве поднялась до +29,2 градуса. Это самый высокий результат для 18 мая в столице за историю метеонаблюдений.

«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в столице во вторник из‑за аномальной жары.

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