РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 мая. В подмосковном Подольске в «Банях Алексеева» теперь можно познакомиться с мылом советских времен, которое выставили в отдельных экспозициях, сообщается в группе банного комплекса в соцсети «ВКонтакте».

В «Банях Алексеева» устроили историческую экспозицию. Витрины первого мужского и высшего женского разрядов украсили мылом советских времен.

«Люди постарше помнят эти этикетки, а может, даже и аромат. А тем, кто не застал эти экземпляры творения советских мыловаров, будет интересно соприкоснуться с историей», - говорится в сообщении.

«Бани Алексеева» - современный общественный банный комплекс с самой большой парной в России. Выполнен в классическом стиле дворцовой архитектуры. В нем есть полный спектр банных услуг. Комплекс является образцом высокого художественного порядка с традиционной русской парной.