РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 мая. В подмосковном Подольске разыскивают мужчину, приехавшего из Астрахани на заработки и пропавшего больше недели назад, сообщила «РИАМО в Подольске» сестра пропавшего.

«Мой брат, Фархат Нурпейсов, 1993 года рождения (28 лет), приехал в Подольск из Астрахани на заработки. Последний раз он выходил на связь 10 мая. Жил в общежитии от компании, в которой и работал», - сказала женщина.

Она просит всех, кто владеет информацией о его местонахождении, сообщить ее по ссылке в соцсети «ВКонтакте».