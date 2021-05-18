РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 мая. Антитеррористическая комиссия (АТК) администрации Подольска проведет претензионную работу с руководителями частных охранных организаций (ЧОО), оказывающих некачественные охранные услуги на социально значимых объектах, сообщается Instagram-аккаунте комиссии.

17 мая аппарат АТК совместно с 1-м отделом 5-го ОО УФСБ России по Москве и Московской области, УМВД по городскому округу Подольск, отделом лицензионно-разрешительной работы Подольского ОВО-филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Московской области», комитетом по образованию провел совещание с руководителями частных охранных организаций и заместителями по безопасности руководителей муниципальных учреждений.

Рассматривался вопрос качества оказания охранных услуг, обеспечения безопасности на социально значимых объектах округа, в том числе образования, культуры, спорта. В ходе совещания принято решение продолжить претензиционную работу к руководителям ЧОО. Также необходимо выявлять обучающихся, подверженных экстремистской и террористической идеологии, противодействовать распространению деструктивных субкультур.