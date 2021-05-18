РИАМО (МЫТИЩИ) - 18 мая. Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области отреагировали на обращения жителей Мытищ и помогли решить вопрос с установкой мойки колес на стройплощадке по проспекту Астрахова, сообщается на сайте администрации горокруга.

На портале «Добродел» люди оставляли сообщения о выносе грязи со строительной площадки и просили привести в надлежащее состояние территорию рядом с объектом.

Начальник Главгосстройнадзора региона Артур Гарибян отметил, что мойка колес на объекте теперь восстановлена, по требованию надзорного органа была проведена уборка прилегающей территории.

Всего за прошедшую неделю инспекторы Главгосстройнадзора области провели более 20 встреч и телефонных переговоров по проблемным вопросам жителей.