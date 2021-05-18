РИАМО - 18 мая. Юные жители Подмосковья могут принять участие в конкурсе рисунков «Лето в картинках» и выиграть экскурсию в студию «Радио 1» в историческом центре Москвы.

Участникам конкурса необходимо изобразить свои мечты о летних путешествиях по Подмосковью, опубликовать рисунки в соцсетях с хештегом #детирисуютрадио1, отметить «Радио 1» и добавить к публикации короткое описание.

Работы на конкурс принимаются до 26 мая включительно. Имена пятерых победителей назовут 1 июня. Экскурсия в студию радиостанции на Пятницкой улице состоится 4 июня. Кроме того, все участники получат интересные призы.

В жюри конкурса вошли уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, актер театра и кино Сергей Друзьяк, автор проекта «Следуй за мной в Подмосковье» Ирина Ширяева и генеральный директор «Радио 1» Максим Шилов.