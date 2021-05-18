РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 мая. В музее-усадьбе «Остафьево» − «Русский Парнас» в новой Москве 21 мая откроется художественная выставка «Дом с самоваром»: Живопись. Коллекция», также покажут антикварную коллекцию предметов русского быта, сообщает пресс-служба музея-усадьбы.

На выставке представят работы художника, педагога, члена творческого Союза художников России, члена Международного союза педагогов-художников Екатерины Ульяновой и предметы старины из семейной коллекции Ульяновых ‒ антикварные жаровые самовары середины XIX ‒ начала XX веков, атрибуты русского застолья и чаепития, «самоварные бабы» времен СССР и многое другое.

Самовар ‒ исконно русское изобретение, которое оценили во всем мире. Раньше чаепитие было любимым семейным занятием. Когда приезжали гости со связками баранок, чаепитие продолжалось до поздней ночи, с рассказами и песнями, увлекательными беседами. Поэтому главным предметом выставки является самовар и все, что с ним связано. Основной жанр экспонируемых работ ‒ натюрморт, где главным предметом стал самовар. Изображены именно те самовары, которые находятся в коллекции, собранной художницей вместе с мужем Алексеем Ульяновым.

Помимо натюрмортов, выставку дополнят пейзажи, портреты обитателей «дома с самоваром», сюжетные композиции, интерьерные зарисовки, этюды, куклы-грелки, которых издавна считали берегинями дома, хранительницами домашнего уюта и тепла, а также серия картин с самоварными куклами.

«Дом с самоваром» ‒ выставка о семье и семейных ценностях, о доме и любви к своей Родине. Она соединяет и живописные предметы, и предметы старины, объединенные общей темой, которая формирует представление о традициях и культуре огромной страны.

Яркая и позитивная выставка передает новые впечатления, добрые воспоминания, теплые и светлые чувства и является отличным местом проведения семейного досуга. Выставки будут работать до 4 июля 2021 года.